سفر بی نتیجه ترامپ به چین به روایت رسانه های غربی

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: سفر دو روزه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به چین، بیش از آنکه متن داشته باشد، حاشیه داشت. رسانهها در جریان این سفر، انبوهی از حواشی را شکار کردند. نکته نخست آن بود که ترامپ در کنار همتای چینیاش، برخلاف همیشه، با نزاکت ایستاده بود و جلفبازی و رئیسبازی درنمیآورد. تصویری که همگان از ترامپ در ذهن دارند، تصویر فردی است که دوست دارد رؤسای سایر کشورها را تحقیر کند و به نوعی برتری آمریکا را در زبان بدن نیز مخابره کند؛ اما در سفر به پکن از این ادا و اطوارها خبری نبود و به ترامپ فهمانده بودند که نباید در کنار رئیسجمهور چین، شلتاق بیندازد.
البته چینیها نیز هوشمندی به کار بستند و در تحقیر ترامپ پیشگام شدند. ترامپ پس از استقبال یکی از کارمندان دفتر رئیسجمهور چین، عصبانی و تحقیر شده وارد پکن شد. رسانهها در بدو ورود رئیسجمهور آمریکا به پکن نوشتند که ترامپ برای اولین بار مورد توهین بزرگی قرار گرفت و رئیسجمهور چین او را نادیده گرفت و شخصا برای استقبال از او حاضر نشد.
به نظر می رسد که ترامپ نه تنها در موضوع ایران، بلکه حتی در موضوعات دیگر مثل عناصر نادر خاکی، تعرفه های تجاری و مساله تایوان نیز نتوانست طرف چینی را برای پذیرش خواسته های خود قانع کند و از خواسته های خود کوتاه آمد تا دست برتر در بسیاری از موارد اختلافی را کماکان پکن داشته باشد.
رویترز: سفر ترامپ به چین نتیجه ملموسی نداشت
رویترز در گزارشی نوشت: سفر ترامپ به چین یک سفر تشریفاتی شد و بدون هیچ نشانهای از همکاری چین در قبال ایران به پایان رسید.
این رسانه غربی افزود: سفر دو روزه رئیسجمهور آمریکا به پکن در نهایت دستاوردهای ملموسی به همراه نداشت. ترامپ سفر خود را بدون هیچ نشانه روشنی از جلب همکاری چین در قبال ایران به پایان رساند. ترامپ به آمریکا بازمیگردد در حالی که با همان بنبست سیاسی روبهروست که پیش از سفر هم او را گرفتار کرده بود.
رویترز نوشت: رئیسجمهور آمریکا بهشدت به یک موفقیت نیاز داشت، زیرا دولتش در مهار پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ با ایران با مشکل مواجه است.
آتلانتیک: سفر ترامپ به چین نماد افول آمریکا بود
فرانکلین فلور نیز در نشریه معتبر آتلانتیک نوشت: سفر ترامپ به پکن نمادی از کاهش قدرت آمریکا بود، به طوری که چین تنها رئیسجمهور را سرگرم کرد بدون اینکه هیچ امتیاز واقعی ارائه دهد. با وجود پروتکلها و مراسم پرزرق و برق، دیدار شی و ترامپ هیچ دستاورد سیاسی یا اقتصادی قابل توجهی برای واشنگتن نداشت.
آتلانتیک نوشت: وقتی آمریکا دستش را دراز میکند، دیگر هیچکس برای گرفتن آن عجله نمیکند و وقتی تهدید میکند، دیگر هیچکس ترسی احساس نمیکند. شی نه تنها از ارائه طرح مشخصی برای پایان جنگ ایران خودداری کرد، بلکه از امضای توافقنامه بزرگ تجاری یا ارائه تضمینهایی درباره دسترسی آمریکا به مواد معدنی کمیاب نیز امتناع ورزید.
سیانان: سفر به چین دستاوردی برای ترامپ نداشت
شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان نیز نوشت: دونالد ترامپ پس از سفر به چین بدون دستیابی به هیچ پیشرفت مشخصی در پرونده ایران به واشنگتن بازگشت، در حالی که دولت او اکنون با یک تصمیم مهم درباره ادامه مسیر مواجه است.
این رسانه آمریکایی افزود: مقامهای دولت آمریکا پیش از سفر امیدوار بودند دیدار ترامپ با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، بتواند در روند حلوفصل جنگ با ایران گشایشی ایجاد کند؛ زیرا چین روابط نزدیکی با تهران دارد. همزمان، نگرانیهای اقتصادی و سیاسی در آمریکا افزایش یافته است. بالا رفتن قیمت نفت و بنزین، افزایش تورم و نارضایتی افکار عمومی فشار زیادی بر دولت وارد کرده و بهویژه در آستانه انتخابات میاندورهای، اضطرار برای پایان دادن به بحران را بیشتر کرده است.
استاد دانشگاه جانز هاپکینز: ترامپ تحقیر شد
استیو هانکه، استادتمام اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در ایکس نوشت: همانطور که پیشبینی کرده بودم، نشست پکن در حالی به پایان رسید که شی جینپینگ رئیس جمهوری چین همه برگهای برنده را در دست داشت و دونالد ترامپ با دستی بازنده وارد میدان شده بود.
وی افزود: ترامپ عملاً از این سفر چیزی جز یک تحقیر سیاسی نصیبش نشد.
کوهن: ترامپ در برابر شی جینپینگ مثل یک پسربچه بود
دانیل کوهن نماینده پیشین پارلمان اروپا نیز در مصاحبه ای گفت ترامپ در برابر شی جینپینگ مثل یک پسربچه بود؛ دیدن این صحنه برای من دردآور است.
وی افزود: ۶ هفته است که مدام به ما لفاظیهای تکراریِ حملات «کوتاه، سریع و مؤثر» به ایران را تحویل میدهد. اینها لافزدنها و دهانگشادیهای یک خودشیفته است که دیگر واقعاً مضحک شده است.
