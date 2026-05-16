بیشترین میزان غلظت گرد و غبار ایلام در مهران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی اظهار کرد: توده جدید گردوغبار که روز گذشته در مناطق غربی کشور عراق شکل گرفته بود، از اواخر شب گذشته وارد مرزهای استان ایلام شده است

وی افزود: روند افزایشی آلودگی هوا از حدود ساعت ۵ صبح امروز آغاز شده و در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق استان تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته‌اند. بر اساس داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، شهرستان مهران با ثبت غلظت یک‌هزار میکروگرم بر مترمکعب، بیشترین میزان آلودگی را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام با اشاره به کاهش تعداد روزهای غبارآلود نسبت به سال گذشته گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، استان ایلام ۶ روز با پدیده گردوغبار و آلودگی هوا مواجه بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ روز آلوده در استان ثبت شده بود.

محمدی درباره وضعیت پیش‌رو نیز تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی، از عصر امروز به تدریج از غلظت گردوغبار در آسمان استان کاسته خواهد شد، اما آثار این پدیده و وجود ذرات معلق تا فردا در سطح استان پایدار می‌ماند.

وی در پایان با توجه به سطح بالای آلایندگی، به‌ویژه در مناطق مرزی، توصیه کرد گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.