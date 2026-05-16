به گزارش روابط عمومی مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان، در روز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405، نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ثبت شد.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای پارک ملی گلستان به 15.6 درجه سانتی‌گراد رسید و کردکوی با 16.1 درجه به‌عنوان خنک‌ترین شهرستان استان ثبت شد.

همچنین بیشینه دمای روز گذشته در مراوه‌تپه به 36.8 درجه سانتی‌گراد رسید که گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

در مرکز استان نیز حداقل دمای صبح امروز گرگان 17 درجه ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز به 34 درجه سانتی‌گراد برسد.

طبق اعلام هواشناسی، حداقل دما در سایر ایستگاه‌های استان نیز به این شرح بوده است: آق‌قلا 18.4، اینچه‌برون 19.7، بندرگز 19، بندرترکمن 19، علی‌آباد 17.4، گنبدکاووس 17.7، مراوه‌تپه 21.3، مزرعه نمونه ارتش 18.4، پارک ملی گلستان 15.6، مینودشت 19.9، هاشم‌آباد 17، کردکوی 16.1، کلاله 17.4 و کارکنده 16.4 درجه سانتی‌گراد.