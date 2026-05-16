به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای معرفی ظرفیتهای گسترده گردشگری کشور و ایجاد محیط فرهنگی برای مسافران، عملیات بازپیرایی و نصب ۳۲ تابلوی تصویری از جاذبههای دیدنی ایران در سکوی پایانه مسافربری غرب انجام شد.
در این مجموعه تابلوها، تصاویر متنوعی از جاذبههای طبیعی، تاریخی و گردشگری سراسر ایران با طراحی جدید و کیفیت بصری ارتقاء یافته به نمایش درآمده است. این تابلوها با بهرهگیری از هویت بصری واحد تحت عنوان «ایران دوستداشتنی» و استفاده از نمادهای ملی همچون پرچم جمهوری اسلامی ایران، تلاش میکنند جلوهای از زیباییها، تنوع اقلیمی و میراث فرهنگی کشور را در قابهایی چشمگیر به مسافران معرفی کنند.
طرح گرافیکی این تابلوها شامل استفاده از رنگبندی یکپارچه، قاببندی هماهنگ و نمایش مناظر شاخص مقصدهای گردشگری است که سبب شده فضای سکوی خروجی پایانه بیشازپیش جذاب، الهامبخش و متناسب با هویت گردشگری ایران باشد.
با توجه به جایگاه پایانههای مسافربری بهعنوان یکی از مهمترین مبادی تردد درونشهری و برونشهری، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور در این فضاها میتواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ سفر و آشنایی بیشتر مسافران با مقاصد گردشگری ایفا کند. اقدام انجامشده در پایانه مسافربری غرب نیز در همین راستا و با هدف ارتقاء منظر شهری و غنیسازی تجربۀ مسافران صورت گرفته است.
