به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز شنبه در آئین افتتاحیه برنامه های هفته سلامت در استان، مدرسه را اولین و مهمترین بستر برای نهادینهسازی فرهنگ سلامتی دانست و با هشدار نسبت به سبک زندگی کمتحرک، از آمار نگرانکننده چاقی ۳۴ درصدی در میان جمعیت دانشآموزی خبر داد و تأکید کرد: تداوم این بیتوجهی، طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، سونامی بیماریهایی چون دیابت و فشار خون را به همراه خواهد داشت.
وی، معلمان، سفیران سلامت و مراقبان بهداشت را محورهای اصلی حفظ سلامت دانشآموزان خواند و تصریح کرد: این قشر با نگاه دلسوزانه، انتقال پیامهای خودمراقبتی را بر عهده دارند. وی تغییر سبک زندگی را ضروری دانست و نقش مدرسه در گسترش فرهنگ سلامت فردی و اجتماعی را بیبدیل توصیف کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز ضمن اشاره به نگاه ویژه استاندار به این حوزه، خواستار مشارکت و همراهی دستگاههای اجرایی استان برای گسترش فعالیتهای بهداشتی و فرهنگی در مدارس شد.
