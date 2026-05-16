علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست عملیات مرمت و نجاتبخشی حمام تاریخی دوقلوی زرینشهر از توابع شهرستان لنجان آغاز شده است. برای اجرای این مرحله از طرح مرمتی، اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از محل اعتبارات ملی سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به این شهرستان تأمین شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان با اشاره به ارزش تاریخی این بنای شاخص افزود: حمام دوقلوی زرینشهر از جمله آثار تاریخی مهم منطقه به شمار میرود که در گذشته علاوه بر کارکرد بهداشتی، نقشی اجتماعی و فرهنگی در زندگی مردم ایفا میکرده است.
وی با بیان اینکه قدمت این بنا به دوره صفویه تا قاجاریه بازمیگردد، ادامه داد: بر اساس بررسیهای تاریخی، این حمام حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال پیش ساخته شده و از نظر معماری و شیوه ساخت، نمونهای قابل توجه از حمامهای سنتی ایرانی محسوب میشود.
حبیبی همچنین به علت نامگذاری این بنا اشاره کرد و گفت: دلیل نامگذاری آن به «حمام دوقلو» وجود دو فضای حمام مستقل در کنار یکدیگر است؛ یکی برای استفاده مردان و دیگری برای بانوان که هر دو بخش از نظر ساختار معماری شباهت زیادی به یکدیگر دارند.
وی افزود: در هر یک از این دو بخش فضاهایی مانند سربینه، گرمخانه، خزینه و گربهروها طراحی شده که نشاندهنده مهارت معماران سنتی در ایجاد سیستمهای گرمایشی و تهویه در حمامهای تاریخی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان با اشاره به ثبت این بنا در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: مرمت و احیای چنین بناهایی علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، میتواند زمینه توسعه گردشگری و معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی شهرستان لنجان را فراهم کند.
نظر شما