۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

آتش سوزی یک واحد صنعتی در مراغه

مراغه- دقایقی قبل آتش سوزی در یکی از واحدهای تولید روغن موتور واقع در شهرک صنعتی مراغه روی داد که هم اکنون عوامل امدادی و آتش نشانی برای اطفای آن در محل حادثه حاضر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آتش سوزی حوالی ساعات اولیه ظهر شنبه افاق افتاد و بلافاصله چندین دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش نشانی شهرداری، عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و تعدادی آمبولانس از سوی اورژانس و مرکز فوریت های پزشکی مراغه به محل آتش سوی اعزام شده است.

امیری راد، فرماندار مراغه به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز اکنون در محل حادثه حضور دارند.

با وجود تلاش های اولیه آتش نشانان هنوز دود غلیظ بر منطقه حاکم است و آتش مهار نشده است.

گفته می شود، واحد تولیدی فوق، یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن موتور کشور به شمار می رود و بیش از ۴۰۰ نفر کارگر دارد.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود..

