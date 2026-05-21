تجلیل از کارشناس ایثارگر اورژانس سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ششمین روز از هفته سلامت که با عنوان «تکریم شهدا و آسیب‌دیدگان تیم سلامت در جنگ صهیونیستی - آمریکایی» نام‌گذاری شده است، دکتر سعید قدیمی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان شرقی، با حضور در پایگاه اورژانس «چرلو» از توابع شهرستان سراب، با مهدی فلاح، کارشناس اورژانس که در حوادث اخیر (جنگ رمضان) حین انجام وظیفه دچار مجروحیت شده بود، دیدار و از وی تجلیل کرد.

در این دیدار که با حضور معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سراب و رئیس اورژانس سراب همراه بود، دکتر قدیمی ضمن عیادت از این همکار ایثارگر، از رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های تیم‌های سلامت در میدان‌های نبرد و خدمت‌رسانی تحت شرایط بحرانی تجلیل به عمل آورد.

دکتر قدیمی در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع ایثارگران عرصه سلامت تصریح کرد: فداکاری و مجاهدت همکاران ما در اورژانس پیش‌بیمارستانی که با وجود خطرات مستقیم و در بحبوحه حملات، لحظه‌ای از خدمت‌رسانی به مردم و مجروحان دست نکشیده‌اند، برگ زرینی در تاریخ نظام سلامت کشور است. آسیب‌دیدگی همکار ارجمندمان، جناب آقای فلاح در حین خدمت، گواهی بر تعهد بی‌بدیل کادر اورژانس به سوگند حرفه‌ای و خدمت به خلق است.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی افزود: نام‌گذاری ششمین روز از هفته سلامت به نام شهدای سلامت و ایثارگران این عرصه، فرصتی است تا بار دیگر یادآور شویم که جامعه سلامت کشور، دوشادوش مردم و در سخت‌ترین شرایط، مدافع امنیت و سلامت جامعه بوده و هست.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از سوی دکتر قدیمی، از شجاعت و صبر این کارشناس اورژانس سراب که در راه خدمت به هم‌وطنان دچار آسیب دیدگی شده است، به طور ویژه قدردانی شد.