۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

مهار آتش‌سوزی گسترده در انبار کارخانه روغن موتور مراغه

مراغه- فرماندار ویژه مراغه از مهار آتش‌سوزی انبار یک کارخانه تولید روغن موتور در این شهرستان پس از چند ساعت تلاش نیروهای امدادی خبر داد و گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت.

علی امیری‌راد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۰:۳۰ امروز در یکی از انبارهای کارخانه تولید روغن موتور در مراغه رخ داد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی و شدت آتش، نیروهای کمکی از شهرستان‌های بناب، ملکان و عجب‌شیر نیز به محل حادثه اعزام شدند و مدیریت بحران شهرستان نیز در محل تشکیل شد.

فرماندار مراغه با اشاره به شرایط محل حادثه گفت: کانون آتش‌سوزی در بخش مرکزی مجموعه رخ داده بود و در اطراف آن مخازن روغن و مواد شیمیایی قابل اشتعال قرار داشت، به همین دلیل با تقسیم کار میان نیروهای امدادی تلاش شد از سرایت آتش به سایر بخش‌های کارخانه جلوگیری شود.

امیری‌راد تصریح کرد: با تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان، حریق حوالی ساعت ۱۸ به طور کامل مهار شد و اکنون عملیات لکه‌گیری در محل در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی یا مصدومی نداشته و محل نیز ایمن‌سازی شده است.

فرماندار مراغه درباره علت حادثه گفت: علت آتش‌سوزی در حال حاضر مشخص نیست و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.

وی همچنین درباره میزان خسارت اظهار کرد: برآورد خسارات نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

