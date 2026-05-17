فرماندار مراغه: بانوان در خط مقدم مقابله با جنگ شناختی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز یکشنبه در جمع بانوان فعال مراغه با اشاره به تحولات شکل جنگ‌ها در طول تاریخ اظهار کرد: جنگ شناختی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین انواع جنگ در عصر حاضر مطرح است؛ جنگی که میدان آن ذهن و باورهای انسان‌هاست.

وی افزود: در این نوع جنگ، دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهایی مانند ماهواره، تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، افکار و فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و آن را در جهت منافع خود تغییر دهد.

فرماندار مراغه ادامه داد: زمانی که تفکر و باورهای یک ملت تغییر کند، رفتار و عملکرد آن جامعه نیز دچار تغییر خواهد شد و این مسئله می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

امیری‌راد با اشاره به تأثیرپذیری نسل جوان از فضای مجازی بیان کرد: بانوان، به‌ویژه مادران، نقش بسیار مهمی در تربیت و هدایت نسل آینده دارند و می‌توانند با انتقال ارزش‌ها، سنت‌ها و باورهای اصیل، جوانان را در برابر آسیب‌های جنگ شناختی مصون نگه دارند.

وی همچنین با اشاره به برخی تحولات و درگیری‌های اخیر در منطقه و جهان، اظهار داشت: دشمنان در کنار جنگ‌های نظامی، از ابزارهای سایبری و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای جمع‌آوری داده‌ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند.

فرماندار مراغه تأکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش آگاهی و ارتباط مؤثر بانوان با نسل جدید می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشد.

امیری‌راد در ادامه ابراز امیدواری کرد که کشور با عبور از چالش‌های پیش‌رو بتواند مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه دهد و در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جایگاه بالاتری دست یابد.