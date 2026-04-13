نشت و انفجار گاز در ولیعصر جنوبی تبریز یک مصدوم برجای گذاشت

رضا جان فشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این حادثه انفجار به دنبال نشت گاز در طبقه زیرین یک ساختمان دو طبقه در خیابان آزادگان ولیعصر جنوبی رخ داده و منجر به تخریب زیرزمین،همکف و طبقه اول این ساختمان شده بود.

وی ادامه داد: بر اثر انفجار، مرد جوانی در طبقه اول دچار مصدومیت بود که تیم آتش نشانی وی را به بیرون منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دارد.

‌مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: این حادثه انفجار آتش سوزی به همراه نداشت و تیم عملیاتی با انتقال مصدوم و ایمن سازی محل،به عملیات خاتمه داد.