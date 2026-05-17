مجتبی عبادیفتح، مدیر امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی موزه با اشاره به برگزاری این مناسبت در ۲۸ اردیبهشتماه، اظهار کرد: روز جهانی موزه که مصادف با ۱۸ می میلادی است، فرصتی برای گرامیداشت فعالیت موزهداران و دوستداران میراث فرهنگی و تاریخی در سراسر جهان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه شورای بینالمللی موزهها پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، افزود: این شورا حرفهایترین نهاد موزهای جهان محسوب میشود و هر سال شعاری را به عنوان محور فعالیت موزهها تعیین میکند تا خطمشی یکسال آینده موزهها بر اساس آن دنبال شود.
عبادیفتح ادامه داد: شعار سال ۲۰۲۶ که از سوی شورای بینالمللی موزهها تعیین شده، «موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» است؛ شعاری که بر نقش موزهها در کاهش فاصلههای اجتماعی، طبقاتی، جغرافیایی و فرهنگی تأکید دارد و موزهها را به عنوان پلی میان نسلها، جوامع و کشورها معرفی میکند.
«سپر آبی»؛ نماد حفاظت از موزهها در زمان جنگ
عبادیفتح با اشاره به وظایف سازمانهای بینالمللی در حفاظت از مراکز فرهنگی اظهار کرد: بر اساس ضوابط یونسکو، موزهها و اماکن فرهنگی ثبتشده باید از آسیبهای ناشی از جنگ مصون بمانند. یکی از اقداماتی که یونسکو برای حفاظت از این مراکز الزامی کرده، نصب «سپر آبی» به عنوان یک نشان بینالمللی شناختهشده بر روی موزههاست تا مشخص شود این اماکن فرهنگی و حفاظتشده هستند و نباید مورد حمله قرار گیرند.
آسیب به کاخ گلستان؛ بیتوجهی به قوانین بینالمللی
وی تصریح کرد: متأسفانه رژیم صهیونیستی این نشانهها و قواعد بینالمللی را نادیده گرفت و در جریان جنگ، چندین موزه ایران را هدف قرار داد که یکی از مهمترین آنها کاخ گلستان بود؛ مجموعهای که علاوه بر ثبت ملی، در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
مدیر امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: آسیب به کاخ گلستان نشان داد رژیم صهیونیستی به هیچیک از قواعد و قوانین بینالمللی پایبند نیست.
