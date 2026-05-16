به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان که با حضور استاندار برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی تأکید کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود مراسم اربعین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود و همین مسئله ضرورت ارتقای خدمات و برنامه‌های فرهنگی را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی مهم‌ترین پشتوانه بازسازی عتبات عالیات است، افزود: کمک‌های مردمی حتی اگر اندک باشد، از ارزش معنوی بالایی برخوردار است و موجب تقویت پیوند اعتقادی مردم با اهل بیت(ع) و ستاد بازسازی عتبات می‌شود.

فرمانده سپاه استان کرمانشاه همچنین خواستار تعیین تکلیف ساختمان ستاد بازسازی عتبات استان شد و گفت: این مجموعه متعلق به مردم و در مسیر خدمت به زائران امام حسین(ع) است و باید با نگاه حمایتی و اعتقادی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ریحانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پارکینگ‌های مرزی اشاره کرد و گفت: با آماده‌سازی زمین‌های مورد نیاز، ظرفیت پارکینگ‌ها افزایش یافته و تمهیدات لازم برای جلوگیری از توقف خودروها در حاشیه جاده‌ها و سطح شهر اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: با شبانه‌روزی شدن تردد از مرز خسروی، بخشی از مشکلات اسکان زائران کاهش یافته و روند عبور و مرور روان‌تر خواهد شد. همچنین تأمین اقلام ضروری مانند آب بسته‌بندی، نان و یخ در اولویت برنامه‌های پشتیبانی قرار دارد.