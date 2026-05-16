۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

استاندار کرمانشاه: مرز سومار در اربعین امسال فعال می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه از عملیاتی شدن مرز سومار برای تردد بخشی از زائران اربعین خبر داد و بر مردمی ماندن ستاد عتبات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای اربعین امسال، اظهار کرد: استان کرمانشاه با آمادگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی به زائران قرار دارد و جلسات هماهنگی باید به‌صورت مستمر و فشرده برگزار شود.

استاندار کرمانشاه اربعین را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام جهان اسلام عنوان کرد و افزود: این رویداد عظیم مذهبی و سیاسی، ظرفیت بزرگی برای نمایش همبستگی ملت‌های مسلمان دارد و جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در مدیریت و ساماندهی آن ایفا می‌کند.

وی با اشاره به موافقت ستاد مرکزی اربعین برای فعال‌سازی مرز سومار گفت: امسال علاوه بر مرز خسروی، بخشی از تردد زائران از طریق مرز سومار انجام خواهد شد و زیرساخت‌های مورد نیاز این گذرگاه با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال آماده‌سازی است.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت حفظ هویت مردمی ستاد عتبات عالیات تأکید کرد و گفت: اصالت اربعین به حضور و مشارکت مردم گره خورده و نباید فعالیت‌های این حوزه به سمت ساختارهای صرفاً اداری و دولتی سوق پیدا کند.

حبیبی ادامه داد: ستاد عتبات باید محل حضور خیرین و عاشقان اهل بیت(ع) باشد و هر میزان که امور به مردم سپرده شود، اثربخشی و کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های اربعین خاطرنشان کرد: تأمین زمین مورد نیاز، آب و آرد نانوایی‌های سیار در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های مرتبط موظف شده‌اند همکاری لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط منطقه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اربعین امسال در استان کرمانشاه با شکوه و گستردگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6831674

