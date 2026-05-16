به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای اربعین امسال، اظهار کرد: استان کرمانشاه با آمادگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی به زائران قرار دارد و جلسات هماهنگی باید به‌صورت مستمر و فشرده برگزار شود.

استاندار کرمانشاه اربعین را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام جهان اسلام عنوان کرد و افزود: این رویداد عظیم مذهبی و سیاسی، ظرفیت بزرگی برای نمایش همبستگی ملت‌های مسلمان دارد و جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در مدیریت و ساماندهی آن ایفا می‌کند.

وی با اشاره به موافقت ستاد مرکزی اربعین برای فعال‌سازی مرز سومار گفت: امسال علاوه بر مرز خسروی، بخشی از تردد زائران از طریق مرز سومار انجام خواهد شد و زیرساخت‌های مورد نیاز این گذرگاه با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال آماده‌سازی است.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت حفظ هویت مردمی ستاد عتبات عالیات تأکید کرد و گفت: اصالت اربعین به حضور و مشارکت مردم گره خورده و نباید فعالیت‌های این حوزه به سمت ساختارهای صرفاً اداری و دولتی سوق پیدا کند.

حبیبی ادامه داد: ستاد عتبات باید محل حضور خیرین و عاشقان اهل بیت(ع) باشد و هر میزان که امور به مردم سپرده شود، اثربخشی و کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های اربعین خاطرنشان کرد: تأمین زمین مورد نیاز، آب و آرد نانوایی‌های سیار در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های مرتبط موظف شده‌اند همکاری لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط منطقه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اربعین امسال در استان کرمانشاه با شکوه و گستردگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.