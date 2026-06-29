استاندار کرمانشاه پیگیر ارتقای خدمات اربعین در خسروی و سومار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه در ادامه دیدارهای کاری خود در پایتخت، با محمد جلالمآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور دیدار و درباره هماهنگیهای لازم برای ارتقای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در مرزهای استان گفتوگو کرد.
رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان کرمانشاه با اعلام جزئیات این نشست اظهار کرد: این دیدار با هدف برنامهریزی و هماهنگی برای افزایش کیفیت خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرزهای خسروی و سومار برگزار شد.
وحید محمدی با اشاره به همزمانی اربعین امسال با گرمای شدید نیمه مردادماه افزود: در این نشست بر ضرورت تأمین زیرساختهای سرمایشی، افزایش ظرفیت سردخانهها، تأمین یخ و آب سرد و فراهم کردن امکانات رفاهی مورد نیاز زائران تأکید و برای اجرای این موارد برنامهریزی شد.
وی با بیان اینکه مرزهای خسروی و سومار از گذرگاههای مهم تردد زائران اربعین به شمار میروند، تصریح کرد: مدیریت استان تلاش میکند با همکاری دستگاههای ملی و استانی، خدماتی مناسب، منظم و در شأن زائران حسینی در این دو مرز ارائه شود.
رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان کرمانشاه همچنین گفت: در این نشست بر همافزایی میان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، ستاد اربعین استان و دستگاههای اجرایی برای تأمین امکانات، ساماندهی خدمات و رفع کمبودهای احتمالی پیش از آغاز موج سفرهای اربعین تأکید شد.
در این دیدار، قائممقام و مدیر منطقه پنج ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور و همچنین مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه و دبیر ستاد اربعین استان نیز حضور داشتند.
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