آمادگی تردد ۲ میلیون زائر از مرز خسروی برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قنبری بعد از ظهر یکشنبه در سومین جلسه قرارگاه اربعین سپاه حضرت نبیاکرم(ع) استان کرمانشاه که در شهرستان قصرشیرین با حضور مسئولان و فرماندهان دستگاههای مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت آمادگیها، موضوعات امنیتی و روند اجرای برنامههای اربعین مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شد.
وی افزود: در جریان این جلسه، مسائل و چالشهای احتمالی شناسایی و با همکاری دستگاههای مسئول برای رفع آنها برنامهریزی شد تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه و با کیفیت مناسب ارائه شود.
جانشین سپاه حضرت نبیاکرم(ع) استان کرمانشاه با اشاره به مسئولیتهای سپاه در ایام اربعین، گفت: این نهاد در کنار سایر دستگاههای اجرایی، مأموریتهای خود را در حوزههای تأمین امنیت، اسکان، بهداشت، خدمات فرهنگی، پشتیبانی، مدیریت پارکینگها و همکاری با مواکب دنبال میکند.
قنبری تصریح کرد: تمامی امکانات سپاه برای خدمترسانی به زائران بسیج شده تا زائران در مسیر رفت و بازگشت از عتبات عالیات، سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات پیشبینی شده در مرز خسروی، برای زائرانی که از مسیر استان کرمانشاه به سمت مرز مهران تردد میکنند نیز تمهیدات لازم از جمله اسکان و خدمات پشتیبانی در نظر گرفته شده است.
جانشین سپاه حضرت نبیاکرم(ع) استان کرمانشاه با بیان اینکه پیشبینی میشود حدود ۲ میلیون زائر از مرز خسروی تردد کنند، گفت: آمادهسازی پارکینگها، تأمین امکانات رفاهی در هر پارکینگ، استقرار مواکب و پیشبینی خدمات مورد نیاز در مسیر جاده برکت از مهمترین برنامههای تدارک دیده شده برای میزبانی از زائران اربعین است.
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