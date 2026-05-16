به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اشاره به اهمیت مدیریت بازار در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: موضوع بازار و معیشت مردم امروز یکی از مهمترین مباحث کشور است و به طور طبیعی بخش قابل توجهی از مسئولیت آن بر عهده دستگاههای اجرایی و نظارتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه مجموعه تلاشهای انجامشده در استان قابل تقدیر است، افزود: بر اساس بررسیهایی که انجام دادهایم، وضعیت بازار استان همدان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور مناسبتر است؛ هرچند این به معنای مطلوب بودن کامل شرایط نیست و همچنان با نقطهای که مردم انتظار دارند فاصله داریم.
استاندار همدان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: کشور ما در سالهای اخیر با تحریمهای گسترده، فشارهای اقتصادی و همچنین شرایطی شبیه جنگ اقتصادی مواجه بوده است و این مسائل به طور طبیعی بر تولید، توزیع و قیمت کالاها تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: برخی کاهشها در تولید یا عرضه کالاها نیز با فاصله زمانی خود را در بازار نشان میدهد برای مثال ممکن است کاهش تولید یک کالا پس از ۴۰ تا ۴۵ روز در بازار اثر خود را بگذارد.
ملانوری شمسی تصریح کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که میان قیمتها و قدرت خرید مردم فاصله ایجاد شود و همین مسئله موجب گلایه و نارضایتی در جامعه شود و اگر مردم نسبت به وضعیت بازار نقد یا مطالبهای دارند، حق دارند و این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار وظیفه حاکمیت است، گفت: نظارت بر بازار نباید بر دوش مردم گذاشته شود؛ مردم نه آموزشهای لازم در این حوزه را دیدهاند و نه ابزار آن را دارند، نظارت بر بازار وظیفه ما است و مردم باید نتیجه این نظارت را در زندگی خود حس کنند.
استاندار همدان افزود: البته باید توجه داشت که نظارت به معنای کاهش قیمتها نیست، چراکه بسیاری از افزایش قیمتها ناشی از هزینههای واقعی تولید است برای مثال افزایش دستمزد کارگران، هزینههای بیمه، حملونقل، مواد اولیه و بستهبندی همگی در قیمت نهایی کالا تأثیرگذار هستند و وقتی این هزینهها افزایش پیدا میکند، قیمت محصول نیز تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نظارت بیشتر بر جلوگیری از تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه متمرکز است؛ بخش بزرگی از فعالان بازار سالم و قانونمند فعالیت میکنند و تنها در بخش کوچکی از بازار ممکن است تخلفاتی رخ دهد که باید با آن برخورد شود.
ملانوری شمسی با اشاره به اینکه بسیاری از کسبه و بازاریان استان سالها بدون تخلف فعالیت کردهاند، گفت: در بازار افراد متعهد و همراه زیادی وجود دارند که باید از آنها حمایت کرد در عین حال، با افرادی که تخلف میکنند نیز باید برخورد قانونی انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ اقتصادی نیز مواجه هستیم و بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و بازار مشاهده میکنیم، نتیجه همین فشارها است. بنابراین باید همه دستگاهها با همکاری یکدیگر و با روحیه جهادی برای مدیریت بازار و آرامش فضای روانی جامعه تلاش کنند.
استاندار همدان همچنین درباره استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها در حوزه نظارت گفت: امکانات و نیروهای دستگاههای نظارتی محدود است و طبیعی است که با این تعداد نیرو امکان نظارت مستمر بر همه واحدهای صنفی وجود ندارد به همین دلیل از ظرفیت سایر دستگاههای دولتی نیز برای تقویت نظارت بر بازار استفاده خواهیم کرد.
وی توضیح داد: در استان همدان حدود یکهزار و ۸۵۰ نانوایی فعال وجود دارد و نظارت مستمر بر همه این واحدها نیازمند نیرو و امکانات بیشتری است پس باید با کمک سایر دستگاهها، نظارتها تقویت شود تا وزن، کیفیت و قیمت نان و سایر کالاهای اساسی مطابق ضوابط باشد.
ملانوری شمسی در پایان با اشاره به اجرای طرحهای مشترک نظارتی در استان گفت: در قالب این طرحها دهها تیم نظارتی با استفاده از خودروهای سازمانی در سطح استان فعال خواهند شد تا با حضور میدانی، روند بازار را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند و هدف از این اقدام، ساماندهی بهتر بازار، حمایت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی استان است.
