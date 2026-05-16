۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره‌بهای منزل در اندیمشک ممنوع است

اندیمشک - دادستانی شهرستان اندیمشک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپهوند با اشاره به بررسی‌ها و گزارش‌های متعدد مردمی، گفت: برخی موجران و مشاوران املاک بدون توجه به شرایط اقتصادی مستأجران و گاهی با بهانه قرار دادن شرایط جنگی و موارد مشابه، اجاره‌بهای املاک مسکونی را به شکل غیرمنطقی و افسارگسیخته افزایش داده‌اند که این موضوع فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تأمین مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارهاست و التهاب در این حوزه می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، دادستانی شهرستان اندیمشک در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اعلام می‌کند طبق مصوبه شورای مسکن، سقف مجاز افزایش مبلغ رهن و اجاره نسبت به قرارداد سال قبل، ۲۰ درصد است.

دادستان اندیمشک تأکید کرد: درصورت تنظیم هرگونه قرارداد اجاره با افزایش بیش از این میزان توسط بنگاه‌ها و مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگی‌ها، با متخلفان برخورد قانونی و صنفی صورت گرفته و واحد متخلف پلمب خواهد شد.

سپهوند یادآور شد: در صورت تغییر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها توسط شورای مسکن استان خوزستان، مصوبه جدید صادر و اعلام خواهد شد؛ البته پیش‌بینی می‌شود افزایش قابل توجهی در مصوبه جدید لحاظ نشود.

وی گفت: این مصوبه شامل تمامی قراردادهای منعقد شده از ابتدای فروردین سال جاری است و به اداره صمت و اتاق اصناف برای اجرا ابلاغ شده و دادستانی شهرستان اندیمشک نیز بر اجرای آن نظارت جدی خواهد داشت.

کد مطلب 6831607

