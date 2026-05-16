محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تنظیم بازار و برخورد قاطع با متخلفان صنفی، یک واحد نانوایی در بخش آبپخش به دلیل تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات و اخطارهای صادره، به دستگاههای مسئول معرفی شد.
بخشدار آبپخش افزود: بر اساس گزارشهای نظارتی و بازرسیهای بهعملآمده از سوی نهادهای مربوطه، تخلفات متعدد صنفی و بهداشتی در این واحد محرز شد، این تخلفات که پیشتر نیز مورد تذکر قرار گرفته بود، علیرغم هشدارهای رسمی استمرار یافته و در نهایت منجر به تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح شد.
وی گفت: در جریان بررسیها، تعداد ۵۳ عدد کارت بانکی متعلق به افراد مختلف در محل کشف و ضبط شد و این موضوع بهمنظور بررسی ابعاد احتمالی تخلف و رسیدگی قانونی، به دستگاههای مسئول ارجاع شده است.
بخشدار آبپخش با تأکید بر استمرار و تشدید نظارتها بر فعالیت واحدهای صنفی، اعلام کرد: برخورد با هرگونه تخلف صنفی، تضییع حقوق شهروندان، اخلال در توزیع عادلانه کالاهای اساسی و تخلفات مرتبط با عرضه نان، بدون اغماض و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان درخواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
