پاکستان با افزایش واردات برق از ایران موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیزینس رکوردر، اداره ملی تنظیم برق پاکستان (نپرا) با وجود ادامه تنش‌ها در منطقه با افزایش واردات برق از ایران برای تأمین نیازهای ایالت بلوچستان موافقت کرده است.

با این حال، این نهاد نسبت به تأخیرهای مکرر در ارائه درخواست‌های مربوط به تعرفه از سوی نهاد خریدار برق پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع در روندهای اداری شده است.

بر اساس فرمول توافق‌شده میان دو کشور، نرخ برق وارداتی از ایران به صورت شناور و وابسته به قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌شود. طبق این فرمول، اگر قیمت نفت کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد، پاکستان به ازای هر کیلووات ساعت برق وارداتی ۹.۲ سنت پرداخت خواهد کرد.

در صورتی که قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند، این نرخ به ۱۱ سنت برای هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.

شرکت مرکزی خرید برق پاکستان (CPPA-G) در سپتامبر ۲۰۲۳ از نپرا درخواست کرده بود تعرفه تأمین ۱۰۴ مگاوات برق موجود از ایران و همچنین ۱۰۰ مگاوات برق اضافی از شرکت دولتی برق ایران (توانیر) را تصویب کند.

با توجه به افزایش اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیش‌بینی می‌شود هزینه برق صادراتی ایران به پاکستان نیز افزایش یابد و این روند در صورت تداوم شرایط فعلی ادامه داشته باشد.