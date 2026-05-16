تشکیل قرارگاه استانی نظارت بر بازار در همدان

به گزارش خبرنگار مهر،سید مجتبی حسینی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان اظهار کرد: بر اساس تصمیمات جدید، قرارگاه استانی نظارت بر بازار با مشارکت معاونت اقتصادی، دادستانی، صداوسیما و فرماندهی پلیس اماکن در همدان شکل میگیرد.
وی با اشاره به ساختار تیمهای بازرسی در این طرح افزود: بازرسیها در قالب تیمهای سهنفره متشکل از دستگاه متولی بازار، گروههای مردمی و افراد متخصص در حوزههای اولویتدار انجام میشود تا نظارتها دقیق و اثرگذار باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه در این طرح ۵ گروه کالایی با مصرف بالا در اولویت قرار دارند، گفت: نگاه ما در این دوره، «کالایی» است نه «صنفی»؛ بر این اساس اقلامی همچون خودرو، روغن موتور، مواد بهداشتی و سایر کالاهای پرمصرف جامعه در اولویت اول بازرسی و نظارت جدی قرار گرفتهاند.
حسینی به موضوع نظارت بر تمام حلقههای زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: بهطور مثال در گروه کالایی مرغ و گوشت، نظارتها تنها به خردهفروشی محدود نمیشود؛ بلکه از مرغداری و دامداری گرفته تا کشتارگاه، مباشرین عمده و در نهایت خردهفروشی، همگی بهصورت توأمان رصد و نظارت میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه نظارتی در حوزههای دیگر مانند میدان ترهبار نیز از اولین تا آخرین حلقه زنجیره اجرا خواهد شد تا از سلامت فرآیند عرضه اطمینان حاصل شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان از رونمایی رسمی از این شیوهنامه خبر داد و گفت: در جلسه شورای اداری، جزئیات کامل این شیوهنامه، نحوه حضور تیمها، فرمت گزارشها و چکلیستهای آمادهشده تشریح خواهد شد تا مردم عزیز استان با اطمینان خاطر بیشتری راهی بازار شوند.
حسینی با تأکید بر تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی» تصریح کرد: باید بین قیمت تمامشده کالا و تخلفات صنفی تفاوت قائل شد؛ هدف اصلی ما از این بازرسیها، جلوگیری از سوداگری و تخلفات صنفی است، نه دخالت در قیمتهای منطقی که تابع مولفههای اقتصادی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام این نظارتها با حفظ شأن و احترام بازاریان و کسبه انجام میشود و بنای ما بر ایجاد نگرانی برای اصناف نیست، بلکه هدف اصلی صیانت از حقوق مصرفکننده و ایجاد آرامش در بازار است.
