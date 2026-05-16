به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای گفت: به منظور انجام عملیات اصلاح و تعمیرات اساسی بر روی پست فوق توزیع «طلوع» و ارتقای پایداری شبکه در ایام پیش رو، جریان برق در بخش‌هایی از شهر بندرعباس به صورت موقت قطع خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده این خاموشی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۵:۰۰ تا ۶:۳۰ بامداد اعمال می‌گردد.

مناطق تحت تأثیر این عملیات شامل خیابان عدالت «صمدو»، خیابان طلوع شهرک‌های «مسکونی آب، برق و شیلات» در بلوار امام خمینی، بیمارستان خاتم‌الانبیا، سازمان صداوسیما، شهرک چمران و خیابان نایبند جنوبی خواهد بود.

از مشترکین و ساکنان محترم این مناطق درخواست شده است تا با در نظر گرفتن این بازه زمانی تمهیدات لازم را پیش‌بینی نمایند.