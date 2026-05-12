قطعی برق صبح چهارشنبه در چند نقطه شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از احتمال اعمال قطعی موقت برق در بخش‌هایی از این شهرستان در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام در راستای انجام تعمیرات دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه روی شبکه توزیع برق برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره برق ری افزود: محدوده‌های تحت تأثیر شامل جاده قم، سه‌راه خیرآباد، خیابان هنرستان گلشنی، پایانه فتح‌آباد و شهرک برنز بوده و زمان احتمالی قطعی نیز از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح پیش‌بینی می‌شود.

خانی با اشاره به هدف از اجرای این عملیات، گفت: انجام این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته در آینده صورت می‌گیرد.

وی از شهروندان ساکن در این مناطق خواست ضمن در نظر گرفتن تمهیدات لازم، در زمان اجرای عملیات همکاری لازم را با صنعت برق داشته باشند.