چرا نام شهید رئیسی بر پل B1 کرج جا نیفتاد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌پور، عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج و رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، نسبت به عدم استفاده از نام مصوب «شهید خدمت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» برای پل B1 در مکاتبات و گزارش‌های رسمی انتقاد کرد.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی به مصوبات رسمی، خواستار به‌کارگیری نام شهید رئیسی برای این پل در تمامی گزارش‌ها، سخنرانی‌ها و مکاتبات اداری شد و آن را نشانه احترام به قانون و پاسداشت مقام شهدا دانست.

سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به نام‌گذاری رسمی پل B1 بر اساس مصوبه شورای شهر در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۳، از برخی مسئولان و شهروندان به دلیل بی‌توجهی به این نام جدید انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رود این نام در تمامی اظهارات، گزارش‌های خبری و گفت‌وگوهای رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

هشدار نسبت به ایجاد دوگانگی در افکار عمومی

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج همچنین بر ضرورت هماهنگی در اطلاع‌رسانی‌ها تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از عناوین پیشین یا نام‌های غیررسمی موجب ایجاد دوگانگی و ابهام در افکار عمومی می‌شود و لازم است همه بخش‌ها در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

قاسم‌پور در پایان از رسانه‌ها و نهادهای مرتبط خواست تا برای ترویج و تثبیت نام مصوب این پل در ادبیات رسمی و عمومی شهر همکاری کنند تا احترام به قانون و یادبود شهید خدمت، وجهه همت همگان قرار گیرد.