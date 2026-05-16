به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان بعدازظهر شنبه در جریان بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده در پی جنگ تحمیلی موسوم به «رمضان» با حضور در محل‌های تخریب‌شده، روند رسیدگی به خسارات و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت حمایت از شهروندان آسیب‌دیده اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از مردم و استیفای حقوق آنان باید در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان قرار گیرد و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی قابل قبول نخواهد بود.

وی با محکوم کردن حملات انجام‌شده علیه مناطق غیرنظامی افزود: حمله به مناطق مسکونی و تخریب منازل شهروندان اقدامی غیرانسانی و مصداق جنایت جنگی است و این اقدامات از سوی دولت متخاصم صهیونی ـ آمریکایی محکوم است.

موسویان همچنین از تشکیل پرونده‌های قضایی مرتبط با وقایع جنگ رمضان در دادسراهای استان خبر داد و گفت: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به خسارات مالی، جراحات و شهادت برخی شهروندان در پی حملات اخیر است که در حال رسیدگی بوده و تعدادی از آنها نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

دادستان اصفهان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، جهادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: تسریع در روند بازسازی و ساماندهی مناطق آسیب‌دیده باید با جدیت دنبال شود و بازگرداندن شرایط عادی زندگی به این مناطق از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است. در این مسیر دادستانی مطالبه‌گری لازم را از دستگاه‌های مسئول انجام خواهد داد.

در جریان این بازدید، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و گروه‌های جهادی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه امدادرسانی، ارزیابی میزان خسارات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی و تداوم خدمات‌رسانی به ساکنان مناطق آسیب‌دیده ارائه کردند.