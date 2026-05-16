به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی‌نژاد از شناسایی و پلمب یک کارگاه غیرمجاز بسته‌بندی و توزیع نان در شهرقدس خبر داد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی در راستای صیانت از سلامت عمومی اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی، این کارگاه با حضور نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس شناسایی و پلمب شد.

فرماندار قدس با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است، افزود: هیچ گونه مماشاتی با افرادی که سلامت شهروندان را با فعالیت‌های غیرمجاز و غیربهداشتی به خطر می‌اندازند، نخواهیم داشت.

فاتحی‌نژاد رعایت نکردن اصول بهداشتی، استفاده از تجهیزات و بسته‌بندی‌های فاقد تأییدیه و فعالیت خارج از ضوابط قانونی را از جمله تخلفات این کارگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: در این بازرسی، ۷۰۰ عدد نان لواش، چند دستگاه بسته‌بندی و حدود ۳۰ کیلوگرم پاکت بسته‌بندی تقلبی توقیف و ضبط شد و واحد یادشده به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی، با دستور مراجع ذی‌صلاح پلمب گردید.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی و تشدید بازرسی‌ها در شرایط حساس جنگ و تحریم تصریح کرد: پرونده این واحد متخلف جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع مربوطه ارجاع شده است. فرماندار قدس در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.