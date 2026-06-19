افتتاح مرکز ۲۰۰۰ میلیاردی حمایت از زندانیان در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرقدس با حضور علی القاصیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فاتحینژاد فرماندار شهرقدس، حجتالاسلام حمزه محمدی امام جمعه، حسین حقوردی نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی افتتاح شد.
این ساختمان در پنج طبقه و در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع احداث شده و ارزش روز آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
فرماندار شهرقدس در آیین افتتاح این مجموعه اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان نقش مهمی در حمایت از خانوادههای زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکند و راهاندازی این مرکز گام مؤثری در توسعه خدمات حمایتی به این قشر است.
علیرضا فاتحینژاد افزود: این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز حمایت از زندانیان در استان تهران، ظرفیت ارائه خدمات گستردهتری به خانوادههای نیازمند را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت فعالیت انجمنهای حمایت از زندانیان گفت: این انجمنها با ارائه خدمات معیشتی، مشاورهای و حقوقی به خانواده زندانیان، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت موفق زندانیان به جامعه دارند.
علی القاصیمهر خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده زندانیان و کاهش تبعات ناشی از حبس سرپرستان خانوار از اولویتهای دستگاه قضایی است و توسعه زیرساختهای این حوزه میتواند به ارتقای کیفیت خدماترسانی کمک کند.
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