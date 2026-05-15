به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحینژاد، در جمع خبرنگاران، از کشف و معدومسازی دو تن مواد غذایی خارجی فاقد اصالت و تاریخ مصرف گذشته در یکی از انبارهای شهرقدس خبر داد.
فاتحینژاد در ادامه اظهار داشت: سلامت مردم خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است و با افرادی که سلامت شهروندان را با نگهداری و عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاقد اصالت به خطر میاندازند، مماشات نخواهیم شد.
وی افزود: اقلام کشفشده شامل انواع شکلات، قهوه، روغن زیتون، نوشیدنی انرژیزا و سایر فرآوردههای غذایی خارجی فاقد اصالت و تاریخ مصرف گذشته بود که نگهداری و عرضه آنها میتوانست سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره جدی مواجه کند.
فرماندار شهرقدس خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل قانونی، تمامی اقلام مذکور با نظارت کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت به ایستگاه پسماند منتقل و مطابق ضوابط بهداشتی معدومسازی شد. همچنین پرونده این تخلف به منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
فاتحینژاد با تأکید بر استمرار نظارتهای بهداشتی و تشدید بازرسیها در شرایط حساس جنگ و تحریم تصریح کرد: از شهروندان میخواهیم هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ مصرف، اصالت کالا و شرایط نگهداری محصولات توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
