۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

کشف و معدوم‌سازی ۲ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته و فاقد اصالت در شهرقدس

قدس- فرماندار شهرقدس از کشف، توقیف و معدوم‌سازی دو تن مواد غذایی خارجی فاقد اصالت و تاریخ مصرف گذشته در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی‌نژاد، در جمع خبرنگاران، از کشف و معدوم‌سازی دو تن مواد غذایی خارجی فاقد اصالت و تاریخ مصرف گذشته در یکی از انبارهای شهرقدس خبر داد.

فاتحی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: سلامت مردم خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است و با افرادی که سلامت شهروندان را با نگهداری و عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاقد اصالت به خطر می‌اندازند، مماشات نخواهیم شد.

وی افزود: اقلام کشف‌شده شامل انواع شکلات، قهوه، روغن زیتون، نوشیدنی انرژی‌زا و سایر فرآورده‌های غذایی خارجی فاقد اصالت و تاریخ مصرف گذشته بود که نگهداری و عرضه آن‌ها می‌توانست سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره جدی مواجه کند.

فرماندار شهرقدس خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل قانونی، تمامی اقلام مذکور با نظارت کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت به ایستگاه پسماند منتقل و مطابق ضوابط بهداشتی معدوم‌سازی شد. همچنین پرونده این تخلف به منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

فاتحی‌نژاد با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی و تشدید بازرسی‌ها در شرایط حساس جنگ و تحریم تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ مصرف، اصالت کالا و شرایط نگهداری محصولات توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

*عکس تزئینی می باشد.

    • کهنه سرباز IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خواهشمندم تمام رسانه تیتر برننددرسطح جهانی که ترامپ دنیال پیروزی هست دستاوردهای پیروزی ترامپ‌ کشتار ۱۶۸ دانش آموز ومعلم وبمباران سالن ورزشی نوجوانان درلاروبمباران بیمارستانها ومدارس وکنیسه ومسجدوبمباران منازل شهروندان وکشتن هزاران زن وکودک وترور استادان دانشگاهها کدام جانور وحشی‌ میتواند اینهمه جنایت درحق همنوع خودش مرتکب شود ما مردم ایران ازوجدانهای بیدار بشریت میخواهیم نظربدهند ایا ترامپ وجانیان اطرافش را میشود بشر نامید جنایتکاری که ازجنایتهای خودش لذت می بردوبه آن افتخارمیکند؟

