سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، اظهار کرد: از بعدازظهر امروز شنبه بهتدریج با اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلیباری و افت قابل توجه ارتفاع ژئوپتانسیل، شرایط جوی استان ناپایدار میشود.
وی افزود: پیامد این سامانه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی، وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در سطح استان خواهد بود.
ملاحی ادامه داد: در نواحی مرتفع، کوهپایهای و کوهستانی نیز پدیده مه پیشبینی میشود که میتواند باعث کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.
کارشناس هواشناسی گلستان تأکید کرد: این شرایط ناپایدار بهصورت متناوب تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت و توصیه میشود شهروندان بهویژه در مناطق مستعد، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
