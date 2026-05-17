محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز گذشته در نقاط مختلف استان بارش باران گزارش شد که بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی، بیشترین میزان بارش با ۱۴ میلیمتر در منطقه خاکو ثبت شده و در شهر همدان نیز ایستگاه هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا ۱۰ میلیمتر بارش را گزارش کرده است.
وی با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی افزود: از امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا اواخر هفته، آسمان استان عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید تا نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: برای دوشنبه شب و روز سهشنبه افزایش غبار در آسمان استان دور از انتظار نیست و در برخی نقاط بهویژه مناطق کوهستانی احتمال وقوع بارشهای پراکنده وجود دارد.
باقریشکیب با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: برای صبح فردا دماهای کمینه در بیشتر نقاط استان کمتر از پنج درجه سانتیگراد خواهد بود و هوای نسبتاً سرد صبحگاهی پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز سهشنبه به تدریج روند افزایش دماهای صبحگاهی در سطح استان آغاز خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما از ایستگاههای فامنین، قهاوند، نهاوند و اسدآباد با ۲۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است، اظهار کرد: کمینه دمای صبح امروز نیز در گلتپه با ۲ درجه سانتیگراد ثبت شده و دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین چهار تا ۱۸ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
باقریشکیب در پایان خاطرنشان کرد: براساس پیشبینیها، احتمال وقوع بارش برای ساعاتی از روز پنجشنبه در استان همدان بیشتر خواهد بود.
