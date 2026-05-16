مدیرکل جدید امور مالیاتی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کرماجانی» با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع این سازمان، به‌عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان لرستان معرفی شد.

حجت صالحی پیش‌ازاین به مدت ۲ سال و ۶ ماه مسئولیت اداره کل امور مالیاتی لرستان را برعهده داشت.

ناصر کرماجانی از نیروهای باسابقه سازمان امور مالیاتی به شمار می‌رود و در کارنامه کاری او، مسئولیت‌هایی همچون کارشناس مالیاتی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، رئیس امور اداری، معاون توسعه مدیریت و منابع، نماینده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، سرپرست هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و مدیر دادرسی مالیاتی دیده می‌شود.