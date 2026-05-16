سردار جوانی: ایستادگی همراه با اراده مردم، عنصر مهم قدرت ملی است

به گزارش‌ خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ با محوریت جنگ رمضان ویژه هادیان سیاسی سپاه ناحیه مرکزی رشت عصر شنبه در کانون بسیج رشت برگزار شد.

سردار یدالله جوانی در این نشست با اشاره به جنگ رمضان اظهار کرد: از دل این جنگ چهارمین قدرت جهان متولد شد، و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مهم جهان بر فراز جهان برافراشته ماند.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همواره با اطمینان خاطری که برآمده از وعده الهی بود وعده پیروزی مومنین بر استکبار را می‌دادند و این مهم از مولفه های ارزشمندی است که هادیان سیاسی باید تبیین کنند.

وی با بیان اینکه ایران امروز را باید صحنه زیست مومنانه بدانیم، افزود: اهل آسمان شهادت می دهند که مردم ایران حق جهاد را به احسن وجه به انجام رساندند، لذا مردم مقاوم ایران اسلامی با اقدام خود در مسیر دریافت نصرت الهی هستند.‌

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تکلیف ما بر ایستادگی و مقاومت در برابر نظام استکبار است، گفت: ایران قدرتمند با بالابردن پرچم حق در برابر باطل ایستاد و نظام استکبار را به ستوه آورده است، امروز ما پیروز میدان هستیم‌ از این رو، باید گفت که ضلع میدان در حوزه نبرد، ضلع خیابان، دیپلماسی و مجموعه حکمرانی چهار ضلع جبهه حق با محوریت ایران در برابر نظام استکباری است.

سردار جوانی حضور مردم در خیابان را ضلع مهم قدرت دانست و افزود: در قدرت ملی عنصر اصلی اراده ملی است چرا که اگر دشمن بتواند اراده ملتی را بشکند،به اهداف استکباری خود می‌رسد اما ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی با اراده پولادین خود اهداف شوم دشمن را خنثی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اصل دعوای نظام استکباری با ایران این است که بیش از ۴۷ سال است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد اما ملت بصیر ایران اسلامی با هوشیاری مانع شده و دست دشمن را قطع کردند، گفت: میدان، اقدام نظامی، دیپلماسی مذاکره و گفتگو میکند، اما قدرت و مولفه اصلی قدرت مردم در خیابان است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دشمن با جنگ شناختی و عملیات روانی به دنبال ایجاد جنگ روانی است افزود: اتحاد مقدس، انسجام و وحدت و همدلی رمز پیروزی ملت ایران اسلامی است و دشمن درصدد برهم زدن وحدت ایجاد شده است لذا دشمن همه برنامه های خود را به کار بسته تا وحدت برآمده از میهن دوستی و بعث مردم که وعده امام شهیدمان بود را بر هم بزند.

هادیان سیاسی، کنشگران میدانی جهاد تبیین

سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین آن را به فرموده امام شهیدان «فریضه‌ای قطعی و فوری دانست» و افزود: هادیان سیاسی، کنشگران میدانی جهاد تبیین بوده و با میدان داری در جنگ نرم توطئه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه ای، ایشان را علمدار بزرگ جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: جهاد تبیین از تاکیدات مهم رهبر شهید انقلاب بود لذا امیدواریم با شبکه سازی و اقدامات تبیینی موثر هادیان سیاسی گام مهمی در راستای اهداف بلند انقلاب اسلامی برداریم.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ایستادگی و مقاومت برآمده از نگاه توحیدی ملت ایران، دشمن را به شکست محکوم کرده و در مسیر فتح قله ها همواره مصمم و مستحکم گام بر میدارد، افزود: جوان مومن انقلابی با بصیرت «توحیدی» و برای دفاع از هویت «تمدنی» خود با آگاهی و هوشمندی ایستاد تا دست پلید استکبار بار دیگر از سرزمین متمدن ایرانی همچنان کوتاه بماند.