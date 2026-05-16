به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری اظهار کرد: پس از وقوع سرقت های سریالی با تهدید اسلحه در شهرستان گلبهار دستورات ویژه برای پی گیری سریع موضوع صادر شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی گلبهار با هدایت سرهنگ داودی پور، فرمانده انتظامی این شهرستان وارد عمل شدند و با روشن شدن ردپای خودروی سمند مشکی رنگ پلاک مخدوش، عامل اصلی این سرقت ها شناسایی و ردزنی شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: پلیس با هماهنگی مرجع قضایی خانه مسکونی متهم را بازرسی کرد که مشخص شد زن و مردی نیز داخل خانه هستند.

وی اضافه کرد: در این لحظه متهم قصد گروگان‌گرفتن مامور انتظامی را داشت که با سرعت عمل پلیس و تیراندازی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین گیر شد.

جهانشیری ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه تا کنون به هفت فقره سرقت با تهدید اسلحه در شهر گلبهار و استان خوزستان اعتراف کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه تحقیقات پلیس با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲۱ تیر فشنگ جنگی، یک قبضه اسلحه کلت، تعدادی گوشی تلفن همراه و ۲ پلاک خودرو کشف شد.