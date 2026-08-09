به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: کمیته امداد در دوران دفاع مقدس و شرایط اخیر نیز در کنار مردم و خانواده‌های نیازمند حضور داشته و رؤسای ادارات موظف بودند به‌صورت روزانه با حضور در منازل مددجویان، مشکلات آنان را پیگیری و رفع کنند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، بخش مهمی از فعالیت کمیته امداد به بازدید از منازل مددجویان و رفع مشکلات آنان اختصاص یافت و خدمت‌رسانی به‌صورت عملی و میدانی دنبال شد.

عبادی تصریح کرد: در این مدت یک هزار و ۱۹۴ مورد خدمت مشاوره‌ای به خانواده‌ها به‌صورت تلفنی و حضوری ارائه شد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ‌ رمضان، ۵۹ خانواده آسیب‌دیده از حمایت‌های کمیته امداد بهره‌مند شدند و همزمان کمک‌های مؤمنانه با شناسایی و اولویت‌بندی خانواده‌های نیازمند در میان آنان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی تاکید کرد: همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد، یکی از مؤسسات خیریه قم ۵۰۰ سبد کالا برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند اختصاص داد که با حضور نماینده این مؤسسه توزیع شد.

وی افزود: در ادامه این اقدام، ۱۲ تن برنج نیز از سوی این مجموعه به کمیته امداد اهدا شد که فرآیند توزیع آن میان خانواده‌های نیازمند در حال انجام است.

عبادی بیان کرد: در ۱۶۰ شب تجمعات، کمیته امداد حتی یک ساعت از میدان خدمت خارج نشده و پایگاه این نهاد از شب دوم تاکنون به‌صورت مستمر فعال بوده است.

وی گفت: در چارچوب تدابیر و فرمان رهبر معظم انقلاب، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و خانواده‌های نیازمند با قوت ادامه خواهد یافت.