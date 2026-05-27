زورگیر خشن در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمان موذن اظهار کرد: با اعلام‌ یک فقره زورگیری از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در یکی از مناطق حوزه استحفاظی کلانتری شهید رجائی بلافاصله عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.

سرکلانتر شرق شهر مشهد بیان کرد: با حضور عوامل انتظامی در محل مشخص شد ۲ راکب یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا پلاک مخدوش با اسپری فلفل کوله پشتی حاوی یک میلیارد ریال وجه نقد و یک دستگاه تلفن همراه هوشمند مالباخته را زورگیری کرده اند.

وی افزود: در این ماجرا یکی از زورگیران با کمک اهالی در محل دستگیر و همدستش که در تلاش برای فراری دادن وی بوده که با مشاهده خودرو پلیس متواری و فرد زورگیر زمین گیر می شود.

موذن بیان کرد: موتورسیکلت توقیف و تحقیقات برای دستگیری همدست متهم و کشف دیگر جرائم احتمالی با هماهنگی قضائی ادامه دارد.