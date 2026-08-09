به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای غرب مازندران که در کلارآباد برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ سلامت در عرصه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: پدیده‌هایی مانند «مجیزگویی» و «باج‌خواهی» از آسیب‌های جدی حوزه رسانه به شمار می‌روند.

وی افزود: «باج‌نیوز» و «مجیزنیوز» در ظاهر متفاوت هستند، اما هر دو یک نتیجه دارند و آن آسیب زدن به صداقت، سلامت و عدالت در جامعه است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رسانه باید در خدمت حقیقت باشد، تصریح کرد: رسانه‌هایی که فعالیت خود را بر مبنای تملق و لابی‌گری قرار می‌دهند، عملاً از رسالت اصلی رسانه فاصله گرفته و به آفتی برای حقیقت تبدیل می‌شوند.

فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مسئولان و مدیران حاضر در این مراسم، از جمله معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کل، بر ضرورت توجه مستمر به جایگاه خبرنگاران تأکید کرد.

وی گفت: تکریم خبرنگاران نباید صرفاً به پیام‌های مناسبتی و مراسم‌های مقطعی محدود شود، بلکه مدیران باید در طول سال و بر اساس عملکرد و نقش واقعی فعالان رسانه‌ای، از آنان حمایت و تقدیر کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران را از عناصر مؤثر در افزایش آگاهی عمومی دانست و اظهار کرد: خبرنگار صرفاً خبرنویس نیست، بلکه در جامعه نقش آموزشی و آگاهی‌بخش دارد و می‌تواند در شکل‌گیری نگاه مردم نسبت به مسائل مختلف اثرگذار باشد.

فیاضی با اشاره به آموزه‌های دینی و ادبیات فارسی افزود: مفهوم «علم بالقلم» نشان‌دهنده اهمیت قلم و نقش آن در آگاهی‌بخشی است و خبرنگار نیز باید این مسئولیت را با درک پیامدهای اجتماعی کار خود دنبال کند.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در عرصه اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: نباید از بیان سریع و شفاف واقعیت‌ها هراس داشت. خبرنگاران باید بدون واهمه از جریان‌های مخالف، به رسالت خود در روایت حقیقت عمل کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نقدپذیری خاطرنشان کرد: خبرنگاران نیز باید با نگاه مسئولانه و فروتنانه با موضوع نقد برخورد کنند و مسئولان نیز به جای بزرگ‌نمایی عملکرد خود، باید با انجام صحیح وظایف و پاسخگویی در برابر مردم، کارنامه خود را نشان دهند.

وی در پایان تأکید کرد: سلامت فضای رسانه‌ای زمانی تضمین می‌شود که خبرنگار، مسئول و مدیر هر کدام جایگاه و مسئولیت خود را بشناسند و اصل را بر صداقت، شفافیت و پاسخگویی قرار دهند.