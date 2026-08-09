به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی ظهر امروز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: بانکهایی که پرونده تسهیلات سفر رئیسجمهور مربوط به شرکتهای حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری نزد آنهاست موظف شدند تا پایان شهریورماه نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات متعهد شده اقدام کنند.
وی با هشدار به شرکتهایی که حسابهای بانکی خود را به استان منتقل نکردهاند افزود: این شرکتها از دریافت امتیازات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید محروم خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت تمرکز حسابهای بانکی شرکتها در استان گفت: بسیاری از واحدهای فعال از خدمات و زیرساختهای خوزستان استفاده میکنند اما حسابهای بانکی آنها در تهران یا سایر استانهاست و برای ارائه خدمات به سایر مؤسسات استان نیازمند گردش مالی این شرکتها در خوزستان هستیم.
کاظمنسب الباجی از تشکیل کارگروه ویژه برای حل چالش سوخت ماشینآلات راهسازی خبر داد و افزود: این کارگروه با حضور ادارهکل صمت، راه و شهرسازی، اتحادیههای مربوطه و معاونت اقتصادی استانداری راهکارهای لازم را برای تأمین سوخت این ماشینآلات تدوین و اجرا میکند.
وی درباره طرحهای آب و فاضلاب استان نیز گفت: برای گشایش موقت سه ماهه در امور بانکی و فاینانس این طرحها تمهیداتی اتخاذ شده و پیگیریهای تکمیلی برای حل دائمی مسائل در تهران انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین عنوان کرد: برای تقسیط بدهیهای دو شرکت فولاد خوزستان و شادگان به سازمان تأمین اجتماعی مهلت هفتماهه اخذ شده و درباره اختلافات آنها با سازمان آب و فاضلاب نیز تصمیمات راهگشایی گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه سفر رئیسجمهور به خوزستان ۱۱.۵ همت تسهیلات باید به واحدهای تولیدی استان پرداخت شود که تاکنون ۶.۳ همت آن پرداخت شده است.
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