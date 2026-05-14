دستگیری ۱۰ سارق طلا در مشهد

سردار جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی علمی گزارش های مردمی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ نشان داد در چند فقره، سرقت مقادیری طلا از ۳ خانه مسکونی صورت گرفته است.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: در این رابطه مرحاه دیگری از طرح امنیت محله محور در موضوع بر خورد قاطعانه با عاملان این سرقت ها در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: کارآگاهان پلیس اگاهی خراسان رضوی در عملیاتی گسترده وارد عمل شدند و با بررسی دقیق سرنخ های موجود در سه پرونده، متهمان را چهره زنی و تحت تعقیب قرار دادند.

جهانشیری افزود: در مرحله اول این عملیات با دستگیری ۶ متهم که به دو خانه مسکونی دستبرد زده بودند سرقت مقادیری طلا به ارزش ۴۰ میلیارد ریال رمزگشایی شد.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی در مرحله نهایی این عملیات ضربتی ۴ متهم که ۹۰۰ گرم‌طلا از خانه ای مسکونی سرقت کرده بودندرا نیز دستگیر کردند.

وی گفت: تحقیقات با هماهنگی تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.