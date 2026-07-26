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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

کشف ۱۰ فقره سرقت باغ ویلاهای حاشیه کلانشهر مشهد 

کشف ۱۰ فقره سرقت باغ ویلاهای حاشیه کلانشهر مشهد 

مشهد- سرکلانتر غرب پلیس کلان شهر مشهد گفت: متهم ۳۶ ساله به ۱۰ فقره سرقت از باغ ویلاها در بلوار شاهنامه مشهد اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی صادقی اظهار کرد: در پی گزارش چند فقره سرقت از باغ ویلاهای محدوده بلوار شاهنامه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه فردوسی قرار گرفت.

سرکلانتر غرب پلیس کلان شهر مشهد بیان کرد: ماموران پاسگاه فردوسی با استفاده از سرنخ های بجامانده و یک سری تحقیقات میدانی متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهم را در اقدامی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی لوازم باغبانی مسروقه کشف کردند.

صادقی گفت: متهم ۳۶ ساله در بازجوئی های به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات موجود به ۱۰ فقره سرقت از باغ ویلاها در بلوار شاهنامه اعتراف کردند.

کد مطلب 6899895

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