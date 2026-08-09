به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، قرعهکشی مرحله گروهی رقابتهای بسکتبال ۵ نفره بازیهای آسیایی ناگویا انجام و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه B با تیمهای اردن، چین تایپه و قطر همگروه شد.
رقابتهای بسکتبال ۵ نفره بازیهای آسیایی ناگویا از ۱۹ الی ۲۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
گروهبندی رقابتهای بسکتبال پنج نفره در بازیهای آسیایی ناگویا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، قرعهکشی مرحله گروهی رقابتهای بسکتبال ۵ نفره بازیهای آسیایی ناگویا انجام و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه B با تیمهای اردن، چین تایپه و قطر همگروه شد.
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