به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، قرعه‌کشی مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره بازی‌های آسیایی ناگویا انجام و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه B با تیم‌های اردن، چین تایپه و قطر همگروه شد.



رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره بازی‌های آسیایی ناگویا از ۱۹ الی ۲۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد.