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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

اعلام گروه‌بندی رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره در بازی‌های آسیایی ناگویا

اعلام گروه‌بندی رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره در بازی‌های آسیایی ناگویا

گروه‌بندی رقابت‌های بسکتبال پنج نفره در بازی‌های آسیایی ناگویا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، قرعه‌کشی مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره بازی‌های آسیایی ناگویا انجام و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه B با تیم‌های اردن، چین تایپه و قطر همگروه شد.

رقابت‌های بسکتبال ۵ نفره بازی‌های آسیایی ناگویا از ۱۹ الی ۲۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6912199

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