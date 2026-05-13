سرقت از گلخانه های مشهد در کارنامه سیاه یک متهم

سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت از گلخانه های شهرک غرب کلانشهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی یک متهم این سرقت ها چهره زنی و در چتر اطلاعاتی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: متهم در پاتکی ضربتی دستگیر و مقادیری اموال مسروقه همچون موتور برق، پمپ آب، نمایشگر رایانه و گل و گیاه و ... سرقتی کشف شد.

مرادی گفت: در بازجویی های فنی کارآگاهان، متهم تا کنون به ۱۰ فقره سرقت از گلخانه های غرب مشهد با استفاده از یک دستگاه خودرو پیکان اعتراف و با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است.