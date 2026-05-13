۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

سرقت از گلخانه های مشهد در کارنامه سیاه یک متهم

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: متهمی تا کنون به ۱۰ فقره سرقت از گلخانه های غرب مشهد با استفاده از یک دستگاه خودرو پیکان اعتراف کرده است.

سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت از گلخانه های شهرک غرب کلانشهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی یک متهم این سرقت ها چهره زنی و در چتر اطلاعاتی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: متهم در پاتکی ضربتی دستگیر و مقادیری اموال مسروقه همچون موتور برق، پمپ آب، نمایشگر رایانه و گل و گیاه و ... سرقتی کشف شد.

مرادی گفت: در بازجویی های فنی کارآگاهان، متهم تا کنون به ۱۰ فقره سرقت از گلخانه های غرب مشهد با استفاده از یک دستگاه خودرو پیکان اعتراف و با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6828597

