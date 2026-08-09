به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی، جلسات شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به‌صورت فصلی برگزار می‌شود.



وی افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از محورهای مهم جلسه و جشنواره شهید رجایی سال گذشته بود.

ربیعی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه ارائه کردند و پس از ارزیابی، سه دستگاه برتر استان در این حوزه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: ابلاغ اعضای جدید شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با توجه به تغییرات استانی و ملی، صادر و تقدیم اعضا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی تاکید کرد: از مروجان فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین خادمان شهدا که در سال گذشته بیشترین فعالیت و خدمات را در این حوزه داشته‌اند تقدیر خواهد شد.

وی بیان کرد: ساماندهی گلزار مطهر شهدای اراک در دستور کار قرار دارد و مسقف‌سازی قطعه شهدای مدافع حرم و بخش بین‌الحرمین نیز پیگیری خواهد شد.

ربیعی گفت: این موضوع در مصوبه پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری اراک پیگیری و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و تأکید استاندار مرکزی، اجرای طرح «سپاس» و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی است و گزارش اقدامات باید به دبیرخانه شورا ارسال شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی تصریح کرد: استاندار مرکزی در یک سال گذشته با انجام قریب به ۲۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، بیشترین دیدار را میان مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان داشته است.

وی گفت: تداوم دیدار با خانواده‌های شهدا، تکریم ایثارگران، ساماندهی گلزارهای شهدا و تقویت برنامه‌های ترویجی، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در استان است.