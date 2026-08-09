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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

رونمایی از لوگوموشن کنسرت‌نمایش «سیاوش»

رونمایی از لوگوموشن کنسرت‌نمایش «سیاوش»

«سیاوش» حماسه‌ای از شاهنامه فردوسی روی صحنه می‌آید.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با مراحل نهایی تولید کنسرت‌نمایش «سیاوش»، لوگوموشن رسمی این اثر منتشر شد؛ هویت بصری‌ای که با الهام از جهان اسطوره‌ای شاهنامه و شخصیت ماندگار سیاوش، مفاهیمی چون پاکی، آزادگی، حقیقت، عشق و میهن‌دوستی را بازتاب می‌دهد.

کنسرت‌نمایش «سیاوش»، سومین اثر حماسی و یکی از تأثیرگذارترین داستان‌های شاهنامه فردوسی به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید محمود شبیری و جلیل کیا است که برای مخاطبان امروز بازآفرینی می‌شود.

طراحی لوگوی این اثر را حامد حکیمی بر عهده داشته است. لوگوموشن «سیاوش» نخستین جلوه از هویت بصری این پروژه به شمار می‌رود و مقدمه‌ای برای معرفی و رونمایی از دیگر بخش‌های این اثر در روزهای آینده خواهد بود.

کنسرت‌نمایش «سیاوش» به‌زودی روی صحنه خواهد رفت و اطلاعات تکمیلی درباره بازیگران، زمان و مکان اجرا بعدتر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6912175

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