انهدام باند مالخری اموال مسروقه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان طرقبه شاندیز، با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی موفق به شناسایی یک مالخر اموال مسروقه شده که در پاتکی ضربتی دستگیر و یک دستگاه خودروی متعلق به او توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: تحقیقات فنی از متهم، کارآگاهان را به یک انبار ضایعاتی در روستای ساغروان مشهد کشانده و پس از هماهنگی قضایی ۶ متهم به مالخری دستگیر شدند.

وی گفت: در بازرسی از این انبار، تعداد زیادی لوازم مسروقه شامل پخش و باند، ساب، آمپلی فایر، جک خودرو،شیرآلات، تلویزیون، سیم و کابل، دوربین و دستگاه فرز به همراه ۵ بسته مواد مخدر از نوع گل، دو عدد شوکر الکترونیکی و شش تیغه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

مرادی اظهار کرد: یک دستگاه خودرو پراید پارک شده در محل دستگیری، توجه کارآگاهان را جلب کرده که در بازرسی از آن یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب و ۱۰ عدد فشنگ جنگی کشف و خودروی مذکور توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با دستورات تخصصی مرجع قضایی، تحقیقات پلیس ادامه دارد.