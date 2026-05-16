شکست شهرداری بندرعباس در تقابل با شاهین بندرعامری

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، نماینده بوشهر در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست صاحب یک ضربه پنالتی شد که نصرالله درفشی در دقیقه ۳+۴۵ آن را به گل تبدیل کرد.

در نیمه دوم نیز تلاش‌های شهرداری بندرعباس برای جبران نتیجه بی‌ثمر ماند و در مقابل، رضا بیگدلی در دقیقه ۸۹ موفق شد گل دوم را برای شاهین به ثمر برساند تا این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود میزبان خاتمه یابد.

با این شکست، شهرداری بندرعباس با ۲۷ امتیاز، یک پله سقوط کرده و در جایگاه ششم قرار گرفت و شاهین بندرعامری با ۳۴ امتیاز، در فاصله ۴ امتیازی صدر جدول، رده دوم را تثبیت کرد.

در سایر دیدارهای این هفته از گروه دوم، نتایج جالبی رقم خورد؛ دنا یاسوجِ صدرنشین در دیداری دور از انتظار با دو گل مقابل اسپاد تهران شکست خورد تا رقابت در صدر جدول داغ‌تر شود. آسمان گلستان در یک بازی یک‌طرفه با ۵ گل اتحاد طرقبه شاندیز را در هم کوبید و نفت مسجدسلیمان نیز با نتیجه قاطع ۳ بر صفر از سد چوکا تالش گذشت.

همچنین دیدار تیم‌های شایان دانیال فارس و سپاهان ب به تساوی ۲-۲ انجامید، تقابل پاس همدان با ایرانجوان بوشهر با تقسیم امتیازات و نتیجه ۱-۱ پایان یافت و در نهایت، شهر آرکا البرز موفق شد با یک گل ستارگان سرخ را مغلوب کند.