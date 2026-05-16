بهناز نازی درگذشت؛ اعلام زمان تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، بهناز نازی بازیگر تئاتر، تلویزیون و عضو گروه هنری «شایا» پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری سرطان و در حالی که در خوابی مصنوعی به سر می‌برد عصر امروز ۲۶ اردیبهشت در سن ۵۹ سالگی در بیمارستان شریعتی دار فانی را وداع گفت.

علی زارعی مدیر تولید و تهیه کننده تئاتر خبر درگذشت این هنرمند را تأیید کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این بازیگر فقید دوشنبه ۲۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

«سقراط»، «شوایک سرباز ساده‌دل»، «دختری با شنل ارغوانی»، «روزگاری برای بودن»، «مکبث» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، «آژاکس»، «کالون و قیام کاستلیون» به کارگردانی آرش دادگر، «داستان‌های کارور» اثر مشترک دادگر و نعیمی، «گمسار» کار شهرام کرمی، «محبوبه‌ها» به کارگردانی ژاله صامتی از جمله آثار این هنرمند در مقام بازیگر است.

ایفای نقش در مجموعه‌های تلویزیونی «سفر به چزابه» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور، «پزشکان» به کارگردانی مسعود کرامتی، «سیاه، سفید، خاکستری» به کارگردانی سیامک شایقی، «ازازیل» و «جیران» (نمایش خانگی) به کارگردانی حسن فتحی و فیلم‌های سینمایی «مادرم گیسو»، «شراره» به کارگردانی سیامک شایقی و «دلم می‌خواد» به کارگردانی بهمن فرمان آرا از دیگر سوابق بهناز نازی در حوزه بازیگری است.

او طراحی صحنه و لباس نمایش‌های «روزنه» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، «روزگار طولانی تنهایی» به کارگردانی شهرام کرمی و «انتظار با بوی نرگس» به کارگردانی عباس غفاری و کارگردانی نمایش «گابریل» (سال ۱۳۹۸) را نیز برعهده داشت.

همچنین دریافت جایزه دوم بازیگری از جشنواره دانشگاه آزاد بوشهر برای بازی در نمایش «گمه‌سار»، جایزه دوم طراحی صحنه و لباس از جشنواره استانی تهران برای طراحی صحنه نمایش «روزنه» و «روزگار طولانی تنهایی»، سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس از جشنواره فیلم فجر برای طراحی صحنه فیلم «هیوا» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور و کسب رتبه سوم بازیگری از جشنواره سراسری دانشجویی برای بازی در نمایش «روزگاری برای بودن» از افتخارات این هنرمند بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.