تسلیت مدیران تئاتر در پی درگذشت بهناز نازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت بهناز نازی، بازیگر تئاتر و سینما، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی با انتشار پیامی، این فقدان را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت اتابک نادری آمده است:

«با اندوهی سنگین و قلبی مالامال از تأسف، درگذشت بانوی هنرمند تئاتر، زنده‌یاد بهناز نازی را تسلیت می‌گویم.

او از اعضای پرتلاش گروه تئاتر «شایا» و بازیگری متعهد بود که با حضور مؤثر در آثاری چون «سقراط»، «ترور»، «فاوست»، «آژاکس» و «مکبث»، نام خود را در حافظه‌ تئاتر این سرزمین ثبت کرد و ایستادگی‌اش در برابر بیماری و وفاداری‌اش به صحنه، تصویری شریف و ماندگار از او در ذهن همکارانش بر جای گذاشت.

فقدان این هنرمند ارزشمند، ضایعه‌ای دردناک برای جامعه تئاتر است. این مصیبت را به خانواده گرامی ایشان، به‌ویژه جناب آقای بهرام بدخشانی، و همه هنرمندان تئاتر کشور تسلیت می‌گویم و برای آن عزیز سفرکرده رحمت و آرامش ابدی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت رئیس مجموعه تئاتر شهر

کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر نیز با انتشار متنی درگذشت زنده‌یاد بهناز نازی را تسلیت گفت.

در متن منتشرشده از سوی کورش سلیمانی آمده است:

«اوست همیشه زنده

با نهایت تاسف درگذشت «بهناز نازی» همکار ارجمند و بازیگر، طراح و کارگردان متشخص تئاتر که سالها با تمام وجود و بی هیچ ادعا به صحنه آمد و روز گذشته پس از طی روزهای سخت بیماری آسمانی شد را از سوی خانواده تئاترشهر به خانواده گرامی ایشان به ویژه جناب بهرام بدخشانی، همکاران تئاتری و دوستانم در گروه تئاتر «شایا» تسلیت عرض می‌کنم.

تئاتر شهر هنرنمایی‌های «بهناز نازی» در آثار گوناگون و در سالن‌های مختلف خود را هرگز از یاد نخواهد برد و او تا همیشه خاطره ای ماندگار از تاریخ روشن تئاتر و تئاتر شهر خواهد بود … .

روحش شاد و قرین رحمت الهی.»