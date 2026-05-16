گرانی مواد اولیه چالش تولیدکنندگان فرش دستباف است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، مسائل و مشکلات حوزه تولید و صادرات فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت.

یعقوب فرشکاران افزود: با توجه به اینکه مواد اولیه با نرخ ارز آزاد ترخیص می‌شود، تأمین این مواد برای بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه واحدهای کوچک و متوسط با دشواری همراه شده و در برخی موارد حتی امکان خرید آن نیز فراهم نیست.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه اظهار کرد: در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید فرش دستباف به شکل چشمگیری افزایش یافته و این مسئله فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید در کنار کاهش توان خرید تولیدکنندگان می‌تواند روند تولید فرش دستباف را با چالش جدی مواجه کند و در صورت تداوم این شرایط، بخشی از تولیدکنندگان ناچار به کاهش فعالیت یا توقف تولید خواهند شد.

در این نشست همچنین فعالان این حوزه بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل تأمین مواد اولیه و اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های تولید تأکید کردند.