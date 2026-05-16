  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

هنر نقالی بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار است

هنر نقالی بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار است

کاشان - رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان گفت: هنر نقالی بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغ شیخی صبح شنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان با اشاره به فرارسیدن ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: این روزها همه مردم قرابت بیشتری با فردوسی دارند.

وی با بیان اینکه کلیدواژه های حماسی فردوسی از شاهنامه خارج شده است، ابراز کرد: این واژه ها هم اکنون به میدان و خیابان آمده و نقل حماسی مردم از رشادت رزمندگان و مدافعان عزیز وطن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان با بیان اینکه این کلمات در بین مردم دارای اعتباز معنایی بیشتری است، تصریح کرد: این مهم مدیون فردوسی و روایتگرانی است که این اعتبار را پاس و در جهت زنده نگه داشتن آن تلاش کرده اند.

وی با اشاره به اینکه روایتگری از جمله ابزارهای رسانه ای خوب برای نقل روایتگری و رشادت‌های سربازان وطن است، خاطرنشان کرد: در سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک زنجیره برندهای کاشان کنار هم یک معنا پیدا کرده بود.

باغ شیخی با اشاره به جایگاه روایتگری نقال و استفاده از فرش ترنج نقش کاشان، خانه تاریخی محل میزبان جشنواره، لباس نقالها و استفاده از نساجی سنتی و همچنین هنر روایتگری نقال گفت: این موارد همه جز برندهای کاشان در مهارت بافندگی فرش، شهر جهانی خانه های تاریخی، شهر جهانی نساجی سنتی و همچنین عقبه و پیشینه کاشان در زنده نگه داشتن هنرهای اصیل ایرانی است.

وی با بیان اینکه نقالی برآیند همه این هنرها شد، گفت: این هنر جاذبه اقناعی فوق العاده ای دارد که قابل پرداختن بیش از پیش است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به اینکه در زبان بدن و گفتار نقال ها در جاهایی همه هژمونی یک اسطوره را به مخاطب خود منتقل کردند، افزود: امروز هنرها به خصوص هنر نقالی در علم ارتباطات قابل احترام هستند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی عصاره تاریخ ایران زمین است، ابراز کرد: گسترش و نشر هنرهایی مثل نقالی باعث شده است که این هنر بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار شود.

کد مطلب 6831426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها