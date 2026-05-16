هنر نقالی بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغ شیخی صبح شنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان با اشاره به فرارسیدن ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: این روزها همه مردم قرابت بیشتری با فردوسی دارند.

وی با بیان اینکه کلیدواژه های حماسی فردوسی از شاهنامه خارج شده است، ابراز کرد: این واژه ها هم اکنون به میدان و خیابان آمده و نقل حماسی مردم از رشادت رزمندگان و مدافعان عزیز وطن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان با بیان اینکه این کلمات در بین مردم دارای اعتباز معنایی بیشتری است، تصریح کرد: این مهم مدیون فردوسی و روایتگرانی است که این اعتبار را پاس و در جهت زنده نگه داشتن آن تلاش کرده اند.

وی با اشاره به اینکه روایتگری از جمله ابزارهای رسانه ای خوب برای نقل روایتگری و رشادت‌های سربازان وطن است، خاطرنشان کرد: در سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک زنجیره برندهای کاشان کنار هم یک معنا پیدا کرده بود.

باغ شیخی با اشاره به جایگاه روایتگری نقال و استفاده از فرش ترنج نقش کاشان، خانه تاریخی محل میزبان جشنواره، لباس نقالها و استفاده از نساجی سنتی و همچنین هنر روایتگری نقال گفت: این موارد همه جز برندهای کاشان در مهارت بافندگی فرش، شهر جهانی خانه های تاریخی، شهر جهانی نساجی سنتی و همچنین عقبه و پیشینه کاشان در زنده نگه داشتن هنرهای اصیل ایرانی است.

وی با بیان اینکه نقالی برآیند همه این هنرها شد، گفت: این هنر جاذبه اقناعی فوق العاده ای دارد که قابل پرداختن بیش از پیش است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به اینکه در زبان بدن و گفتار نقال ها در جاهایی همه هژمونی یک اسطوره را به مخاطب خود منتقل کردند، افزود: امروز هنرها به خصوص هنر نقالی در علم ارتباطات قابل احترام هستند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی عصاره تاریخ ایران زمین است، ابراز کرد: گسترش و نشر هنرهایی مثل نقالی باعث شده است که این هنر بر تارک رفتارهای فرهنگی مردم ماندگار شود.