به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در سومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گلستان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان، تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف چرخه تولید است و در این مسیر، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بانک‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

کیان‌مهر با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: رفع موانع تولید و پشتیبانی از واحدهای فعال، از اولویت‌های جدی استان به شمار می‌رود و ستاد تسهیل با رویکرد مسئله‌محور و تعامل بین‌بخشی، تلاش دارد زمینه رونق هرچه بیشتر تولید در گلستان را فراهم کند.

وی از بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی هفت واحد تولیدی در استان خبر داد.

گفتنی است جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت مستمر در استان برگزار می‌شود و بررسی پرونده واحدهای تولیدی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.



